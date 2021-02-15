Продавчиня відмовилася обслуговувати покупця державною мовою.

У кафе Дніпра працівниця відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою, тим самим порушивши закон. Продавчиня сказала, що не розуміє мову, а Дніпро "російське" місто.

Читайте також"Шоб ви здохли, бандерлоги д * вбані": проректор харківського вишу потрапив у скандал через коментар у соцмережіПро це в соцмережі повідомила дніпрянка Ганна Счасна-Гарус і виклала відео.

"У кафе Дніпра запитала: "є до кави "тістечко"? "У відповідь почула: "нічого не розумію, що таке "тістечко". Я буду краще вчити французьку. Дніпро російське місто було завжди". Шукаю господиню цього кафе. Хочу її запитати: "чиє місто Дніпро?!", — написала Анна.

За словами жінки, вона звернулася з цього приводу до Уповноваженого із захисту державної мови. Відповідь поки не отримала, передає ТСН.

Закон про мову в Україні

16 січня набув чинності ряд норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: УНІАН