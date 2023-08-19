Вартість "послуг" ділків становила до $9 тисяч і залежала від різновиду "схеми" і терміновості виконання.

Служба безпеки ліквідувала корупційні схеми ухилення від мобілізації відразу в семи регіонах України. Серед затриманих є посадовці військкоматів і військово-лікарських комісій.

Як розповіли в СБУ, за гроші фігуранти "допомагали" чоловікам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про "незадовільний" стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гуманітарної допомоги.

"Вартість таких "послуг" становила до $9 тис. Сума залежала від різновиду "схеми" і терміновості "замовлення"", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, в Києві були затримані двоє ділків, які займалися продажем фальшивих довідок МСЕК про присвоєння груп інвалідності.

А на Одещині затримали "на гарячому" посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників. "За 5 тисяч доларів США він обіцяв молодикам "організувати" підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я", - зазначили в СБУ.

Ще одного працівника ТЦК було затримано в Тернополі. Він разом із трьома спільниками "продавав" фальшиві документи про "списання" з військового обліку.

Тим часом у Миколаєві військові контррозвідники СБУ затримали чоловіка, який пропонував місцевому мешканцю сприяння в ухиленні від мобілізації.

На Харківщині фіктивні довідки про непридатність до військової служби за гроші продавали двоє посадовців медичних установ.

А в Рівненській області та на Буковині СБУ заблокувала схеми виїзду чоловіків за кордон.

Так, на Поліссі власники трьох автопідприємств оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів. А в Чернівецкій області був спійманий водій вантажівки, який намагався приховано вивезти за кордон чотирьох місцевих жителів призовного віку.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Боротьба з "ухилянтами" в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні викрили масштабну схему ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Правоохоронці провели обшуки в 11 областях країни. Зазначалося, що працівники військкоматів і ВЛК за посередництва третіх осіб налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків призовного віку непридатними до військової служби за станом здоров’я.

За словами речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян, в Україні існують "сірі" і "чорні" схеми ухилення від служби у ЗСУ. До першої категорії належить отримання фіктивної довідки із залученням військкоматів і ВЛК. До "чорних" схем у ДБР віднесли справи з перетином кордону.

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