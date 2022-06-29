Запроваджені заборони в Одесі можуть діяти до кінця воєнного стану в Україні.

В Одеській області та в Одесі з четверга, 30 червня, забороняють використовувати та продавати піротехнічні засоби, зокрема, петарди, салюти й феєрверки.

На Одещині з останнього дня червня також буде заборонено рух транспортних засобів, які створюють надмірний рівень шуму під час руху, йдеться у розпорядженні начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, повідомив в Telegram мер Одеси Генадій Труханов.

"…забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму… заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування", - зазначив чиновник.

Очільник Одеси додав, що заборони будуть діяти до скасування в Україні воєнного стану або до виходу окремого розпорядження.

Нагадаємо, раніше у Києві заборонили піротехнічні засоби та рух гучних транспортних засобів.

Варто зазначити, що рано вранці 24 лютого РФ вдерлася в Україну, а також обстрілювала нашу територію ракетами. Для того, щоб врятувати життя українців, влада сповіщає населення про повітряну тривогу.

Через вторгнення Росії в Україні було запроваджено воєнний стан. 18 травня воєнний стан в Україні продовжили на 90 діб.

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