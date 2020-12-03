Незважаючи на це, депутати сьогодні обрали керівництво облради.

У Сумах під час першої сесії новообраної обласної ради восьмого скликання стався демарш трьох із шести депутатських фракцій, які покинули залу, а на вході до Будинку рад поліція застосувала до активістів сльозогінний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сесії на вході до Будинку рад сталася штовханина між правоохоронцями та представниками Правого сектору і Національного корпусу, які намагалися потрапити у приміщення.

Один із активістів таки прорвався до сесійної зали та перервав засідання, заявивши, що у приміщення не допускають представників громадськості – учасників російсько-української війни.

Пізніше з’ясувалося, що до останніх спецпризначенці застосували сльозогінний газ. Натомість, на сесію вільно потрапили депутати міської та обласної рад попереднього скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Врешті, частина активістів таки зайшла до сесійної зали, де також були безпрецедентні заходи безпеки: на охорону сюди прибули близько 30-ти правоохоронців.

Під час сесії депутати обрали нового голову облради. Ним став власник будівельної компанії «Федорченко» і найстарший депутат від фракції «Слуга народу» – 72-річний Віктор Федорченко. За нього свої голоси віддали 39 із 63 присутніх на сесії депутатів. Представника «Батьківщини» Вадима Лисого, який претендував на цю посаду, підтримав лише 21 депутат.

Згодом Федорченко запропонував обрати першим заступником голови облради представника від ОПЗЖ Олександра Стрельченка.

Після обговорення питання участь у голосуванні відмовилися брати в повному складі три із шести фракцій – «За майбутнє», «Батьківщина» та «Європейська солідарність», які покинули залу і сесію загалом аж до її завершення.

Шляхом таємного голосування облрада одноголосно обрала Стрельченка першим заступником голови. За нього віддали свої голоси всі 37 депутатів, які залишилися на сесії і представляли фракції ОПЗЖ, «Слуга народу» та «Наш край».

Також облрада встановила своїм керівникам відповідні ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування, 100-відсоткові премії та інші надбавки до заробітної плати.

Результати виборів до Сумської облради

За результатами виборів 25 жовтня до складу Сумської обласної ради увійшли шість партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», ВО «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Наш край», «За майбутнє».

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Автор: Віталій Кохан