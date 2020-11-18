Наразі Україна живе в умовах карантину вихідного дня, яким замінили адаптивний карантин.

Кількість випадків коронавірусу в Україні за добу зросла на понад 12 тисяч. Окупанти продовжують порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 12496 нових заражених коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 570153 людини, 259079 одужали, 10112 - померли.

Перемир’я на Донбасі

За добу на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Головні новини України: що важливо знати 18 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська