Головні новини України 18 листопада 2020 / фото УНІАН, Сергій Чузавков
Кількість випадків коронавірусу в Україні за добу зросла на понад 12 тисяч. Окупанти продовжують порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 12496 нових заражених коронавірусом.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 570153 людини, 259079 одужали, 10112 - померли.
Перемир’я на Донбасі
За добу на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
Актуальні новини України 18 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 18 листопада 2020
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