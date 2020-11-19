Головні новини України 19 листопада 2020 / фото REUTERS
В Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Антирекорд коронавірусу
В Україні за добу коронавірус діагностували у 13357 людей. Це є найбільшим добовим приростом у країні від початку пандемії.
Всього в Україні лабораторно підтверджено 583510 випадків захворювання на COVID-19. Померли 10369 українців, вилікувалися – 266479 осіб.
Перемир’я на Донбасі
За добу на районі операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.
Актуальні новини України 19 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 19 листопада 2020
- В Україні долар пішов вгору: офіційний курс
- В Україні перевірятимуть, як підприємства утилізують медвідходи
- Українці посіли 44 місце у світі за знанням англійської мови
- За потреби кількість ліжок для хворих на COVID-19 може бути збільшена удвічі - Зеленський
- Вибори мерів та сільських голів: ЦВК повідомила, представники яких партій перемогли
- Звинуватили один одного у розкраданні бюджету: Зеленський та Порошенко посварилися в соцмережах
- У ЦВК назвали партії, які отримали найбільше мандатів на місцевих виборах
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram