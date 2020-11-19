Тим часом в Україні діє карантин вихідного дня, який був запроваджений на зміну адаптивному.

В Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Антирекорд коронавірусу

В Україні за добу коронавірус діагностували у 13357 людей. Це є найбільшим добовим приростом у країні від початку пандемії.

Всього в Україні лабораторно підтверджено 583510 випадків захворювання на COVID-19. Померли 10369 українців, вилікувалися – 266479 осіб.

Перемир’я на Донбасі

За добу на районі операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Головні новини України: що важливо знати 19 листопада 2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська