В СБУ повідомили, що кримінальне провадження, в рамках якого тривали обшуки, стосується меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

Обшук у Національному музеї Революції Гідності завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав представник СБУ, який не назвав свою посаду і представився як Євген.

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"Очевидно, що вказані дії проводилися з дотриманням всіх норм законодавства, тобто є законними. Наразі обшук закінчився і вказані дії вже не тривають", - сказав представник СБУ.

Він порадив журналістам звертатися щодо подробиць обшуку з запитом до Головного управління СБУ в Києві та Київській області або до Національної поліції, зокрема щодо "обставин проведення обшуку і речей, що вилучалися".

Також під час обшуку, ймовірно, були присутні поняті, яких співробітник СБУ назвав учасниками процесуальних дій.

"Шукали документи, які стануть підставою для швидшого досудового розслідування в кримінальному провадженні", - повідомив представник СБУ.

Він додав, що кримінальне провадження стосується меморіалу, але більше не надав подробиць.

Обшуки в музеї Революції Гідності

19 листопада стало відомо про обшуки в музеї Революції Гідності та вдома у директора музею Ігоря Пошивайла.

Меморіал Героїв Небесної сотні в Києві: доля проекту

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників.

Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою має розпочатися спорудження будівлі Музею Майдану.

За словами директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, проект Музею Революції гідності цього року не розробили через брак коштів.

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Автор: Віталій Саєнко