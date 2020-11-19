За даними правоохоронців, у музеї виявлено фінансові порушення, які призвели до збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Обшуки у Національному музеї Революції гідності проводяться в рамках провадження щодо зловживання службовим становищем.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Києва.

Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року музеєм укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ і перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються", - заявили у поліції.

Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн. Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення і в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

"Наразі... слідчі проводять обшуки у службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, компанії-генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання інших доказів у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Обшуки в Музеї Революції Гідності: що відомо

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки.

Директор музею Ігор Пошивайло повідомив, що слідчі поліції та СБУ також проводили обшук у нього вдома. За його словами, у двох приміщеннях музею вилучено носії інформації і фінансово-господарську документацію.

На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Представник СБУ, який не назвав свою посаду і представився як Євген, заявив журналістам, що обшуки проводилися з дотриманням всіх норм законодавства, тобто є законними. Він порадив звертатися із запитом до Головного управління СБУ в Києві та Київській області або до Національної поліції, зокрема щодо "обставин проведення обшуку і речей, що вилучалися". "Шукали документи, які стануть підставою для швидшого досудового розслідування в кримінальному провадженні", - повідомив представник СБУ.

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Автор: Денис Прядко