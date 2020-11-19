У Національному музеї Революції гідності заявляють про обшуки.

У Національному музеї Революції гідності заявляють про обшуки.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

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"У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у Facebook директор музею Ігор Пошивайло заявив, що обшук також проводять у нього вдома.

"О 7-й ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції Гідності... Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - зазначив він.

День гідності та свободи в Україні

Свято День гідності та свободи в Україні відзначається щороку 21 листопада – в річницю початку Євромайдану. Свято започаткував у 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко указом "Про День гідності і свободи".

Це свято можна назвати наступником Дня свободи, яке впродовж 2005-2011 років відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції, проте було скасоване екс-президентом Віктором Януковичем.

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Автор: Антоніна Доломанжи