За словами Пошивайла, обшук в його квартирі тривав дві години.

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що під час слідчих дій в його помешканні вилучено жорсткий диск з історією створення музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пошивайло сказав журналістам.

Читайте такожВ СБУ розповіли, навіщо влаштували обшук в музеї Революції Гідності

Він розповів, що у нього вдома з самого ранку відбувався обшук за участю співробітників поліції і СБУ на підставі ухвали Голосіївського районного суду Києва від 2 листопада.

"Вони шукали документи, пов'язані зі спорудженням меморіалу Героїв Небесної сотні", - сказав Пошивайло.

Він зазначив, що ситуація дивна, тому що будь-які документи, пов'язані з будівництвом меморіалу, проектно-кошторисна документація, знаходиться у генпідрядника.

"Музей не отримував ні усного, ні письмового запиту на надання такої інформації, і дивно, що все відбувається в такій формі", - заявив Пошивайло.

Також він додав, що в нього дома обшукали все, що можна. "Вилучили мій приватний носій – жорсткий диск, на якому я зберігаю всю історію створення музею ще від громадської ініціативи Музей Майдану - Музей Свободи. І дуже дивно було, бо це теж з одного боку не є законним, оскільки в ухвалі написано про вилучення документації, пов'язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії до кінця не є документацією", - сказав він.

За словами Пошивайла, обшук в його квартирі тривав дві години.

Обшуки в музеї Революції Гідності

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у нього вдома повідомив директор музею Ігор Пошивайло. На сторінці музею у Facebook йдеться, що слідчі Служби безпеки України під час обшуку вилучили документи з кабінету бухгалтерії.

Представник СБУ, який не назвав свою посаду і представився як Євген, заявив журналістам, що обшуки проводилися з дотриманням всіх норм законодавства, тобто є законними. "Шукали документи, які стануть підставою для швидшого досудового розслідування в кримінальному провадженні", - повідомив представник СБУ.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї Революції Гідності проводяться в рамках провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм перераховано на його рахунок генпідрядника авансовий платіж у розмірі більше 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються. "Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн", - повідомили в поліції. Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення і в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Меморіал Героїв Небесної сотні в Києві: доля проекту

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників.

Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою має розпочатися спорудження будівлі Музею Майдану.

За словами директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, проект Музею Революції гідності цього року не розробили через брак коштів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко