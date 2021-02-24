Головні новини України 24 лютого / фото УНІАН

В Україні ввели адаптивний карантин. Майже 6 тисяч хворих коронавірусом зафіксовано за добу. 

Адаптивний карантин в Україні

Від сьогодні до 30 квітня в Україні вводиться адаптивний карантин. Регіони країни будуть розділені на "кольорові" зони залежно від епідемічної ситуації. Карантинні обмеження в кожній зоні будуть відрізнятися.

Захворюваність коронавірусом

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5850 осіб, зафіксовано 152 летальних випадки, 3645 пацієнтів одужали. За добу з коронавірусом було госпіталізовано 3049 пацієнтів - найбільша кількість з кінця грудня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 317 694 людини, з них 1 155 422 одужали, летальних випадків — 25 461.

Новини України 24 лютого 2021 / фото УНІАН

Війна на Донбасі

За минулу добу російські бойовики порушили режим тиші на Донбасі 20 разів. Один український військовий загинув біля населеного пункту Зайцеве, троє поранені.

Головні новини України 24 лютого: що ще потрібно знати

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Автор: Катерина Пулатова