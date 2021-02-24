Вже довгий час Україна живе в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні ввели адаптивний карантин. Майже 6 тисяч хворих коронавірусом зафіксовано за добу.

Адаптивний карантин в Україні

Від сьогодні до 30 квітня в Україні вводиться адаптивний карантин. Регіони країни будуть розділені на "кольорові" зони залежно від епідемічної ситуації. Карантинні обмеження в кожній зоні будуть відрізнятися.

Захворюваність коронавірусом

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5850 осіб, зафіксовано 152 летальних випадки, 3645 пацієнтів одужали. За добу з коронавірусом було госпіталізовано 3049 пацієнтів - найбільша кількість з кінця грудня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 317 694 людини, з них 1 155 422 одужали, летальних випадків — 25 461.

Війна на Донбасі

За минулу добу російські бойовики порушили режим тиші на Донбасі 20 разів. Один український військовий загинув біля населеного пункту Зайцеве, троє поранені.

Головні новини України 24 лютого: що ще потрібно знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова