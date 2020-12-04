Головні новини України 4 грудня 2020 / фото УНІАН
Кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла на більш ніж 15 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати режим припинення вогню на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявлено 15131 нового хворого на COVID-19.
Всього від початку пандемії в Україні офіційно підтверджено 787891 випадок коронавірусної інфекції. При цьому 397809 осіб одужали, а 13195 випадків – летальні.
Перемир’я на Донбасі
Російські окупанти за добу 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Сьогодні зранку, 4 грудня, бойовики один раз використали заборонене важке озброєння.
Новини України 4 грудня 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 4 грудня 2020
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