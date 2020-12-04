За прийняття проекту закону проголосували 297 депутатів.

Верховна Рада в ході сьогоднішнього засідання прийняла президентський закон про підтримку бізнесу на період карантинних обмежень шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам і фізособам-підприємцям.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону "про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (№ 4429) за основу та в цілому проголосували 297 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

Також 301 депутат підтримав термінове підписання закону главою парламенту.

Коментар прем'єр-міністра

Представляючи законопроект, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це необхідні ініціативи, яких потребуватимуть люди у разі посилення протиепідемічних заходів.

"Ми не виключаємо сценарію погіршення епідеміологічної ситуації, і потрібно буде реагувати швидко і прогнозовано... зараз ми можемо допустити, що жорсткого карантину до Нового року не буде. Ми розраховуємо пройти грудень з нині чинними карантинними обмеженнями", - сказав Шмигаль, додавши, що введення жорсткого карантину можливе на початку січня.

Як виплачуватимуть компенсацію

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в ході свого виступу повідомила, що виплати за цим Законом будуть диджиталізовані й відбуватимуться через "Дію".

"Це досить амбітний проект, тому що ми думали, що всі виплатимо протягом декількох тижнів. Тому були внесені технічні зміни, щоб забезпечити цей механізм дуже швидкої виплати громадянам", - сказала Третьякова.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, передбачається виплата одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень застрахованим особам-найманим працівникам та фізособам-підприємцям, які можуть втратити частину зарплати або доходу у разі зупинення їх діяльності через введення обмежувальних протиепідемічних заходів. Також передбачено одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразову компенсацію суб'єктам господарювання витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Що цьому передувало

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроект, що передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу і працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону при посиленні карантину.

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Автор: Катерина Жирій