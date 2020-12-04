Законопроект є частиною так званого пакету президента Володимира Зеленського щодо допомоги бізнесу на випадок посилення карантину.

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, який передбачає введення податкових канікул для фізичних осіб-підприємців першої групи (ФОПів), а також списання для них податкового боргу або відстрочку з його виплати.

За прийняття законопроекту № 4430 за основу проголосували 305 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів, в цілому за нього проголосували 302 народних обранця.

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Як зазначив з трибуни прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей законопроект є частиною так званого пакету президента Володимира Зеленського щодо допомоги бізнесу на випадок посилення карантину.

За його словами, законопроект пропонує впровадити податкові канікули для 200 тисяч ФОПів першої групи – вони звільняються від сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня по травень 2021 року. Крім того, списується податковий борг, якщо станом на 1 листопада 2020 року він не перевищує 3060 грн.

Також законопроект передбачає відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платниками податків - фізичними особами, у тому числі самозайнятими особами, якщо він не перевищує 6800 грн.

Як додав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев, законопроект списує пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом.

Також продовжуються на три місяці терміни для списання єдиного соціального внеску для так званих «сплячих ФОПів».

Хронологія подій

Раніше президент Володимир Зеленський подав три законопроекти, спрямовані на допомогу бізнесу і працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону в разі посилення карантину.

Заступник голови офісу президента України Юлія Ковалів заявила, що новий пакет допомоги вітчизняному бізнесу на випадок повторного введення в Україні жорсткого карантину передбачає виділення 12-15 млрд грн до кінця року.

4 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла президентський закон про підтримку бізнесу на період карантинних обмежень шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізособам-підприємцям.

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Автор: Дмитро Шварц