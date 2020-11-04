В Україні вперше добовий приріст хворих на COVID-19 перевищив позначку в 9 тисяч. У Раді зареєструють законопроект для виходу з кризи щодо КСУ.
Новий "рекорд" коронавірусу
За добу в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 діагностували у 9 524 людей. Таким чином, побито рекорд попередньої доби за кількістю інфікованих – тоді було зафіксовано 8 899 хворих.
Всього з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 420 617 українців, із яких 176 404 – одужали, 7 731 – померли.
Перспектива посилення карантину
ЗМІ озвучили подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка. За даними журналістки Соні Кошкіної, в Україні з’явиться ще одна карантинна зона.
Тим часом Кабінет міністрів запевняє, що наразі не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.
Повернення Марківа до України
Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з в’язниці військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків прибув до Києва. Він розповів про свої плани в Україні.
Ініціатива нардепів для виходу з кризи щодо КСУ
Народні депутати розробили законопроект для виходу з кризи, що склалася довкола Конституційного суду України, і мають намір зареєструвати його в Раді.
Перемир’я на Донбасі
Збройні формування РФ та її найманці за добу шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення.
За 100 днів перемир’я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 дістали поранення.
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