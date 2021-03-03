Підприємці вимагають від влади дозволити працювати під час посиленого карантину з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

У Житомирі на майдані Корольова під стінами облдержадміністрації на мітинг зібралися близько 1 тисячі підприємців з вимогою до влади дозволити їм працювати під час посиленого карантину при умові дотримання всіх протиепідемічних норм.

Читайте такожДо "червоної" зони за рівнем поширення COVID-19 потрапили три областіЯк передає кореспондент УНІАН, мітинг, на який приїхали підприємці з декількох міст Житомирщини, розпочався об 11:00.

«Сьогодні знищується малий та середній бізнес. Влада більше наживається на коронавірусі, ніж його знищує. Чи готові ви разом з нами розділити участь платників податків? Чи готові ви разом з нами звернутися в Київ щодо скасування карантинних обмежень», - звернувся до заступника голови Житомирської ОДА Олександра Федька підприємець Руслан Годований.

На що заступник голови облдержадміністрації відповів: «Хочу наголосити, що область опинилась в такій ситуації через недотримання карантинних вимог. Це наша з вами безвідповідальність».

Проте мітингувальники вигуками «Ганьба!» не дали змогу договорити чиновнику та озвучили свої вимоги.

«Ви протягом години збираєтесь та приймаєте рішення обласної комісії ТЕБ та НС, відправляєте його до Кабміну на затвердження та даєте нам змогу працювати. Якщо ж ви не зберетесь і не виконаєте волю народу, то раджу вам відмовитесь від зарплати, бо я тоді не розумію, що ви робите на своїй посаді. Дайте людям працювати», - наголосив Годований.

Заступник голови облдержадміністрації зазначив, що комісія так швидко зібратися не зможе.

«Залежить від того, як зберуться члени комісії. Думаю, що після обіду, так як голова ОДА Віталій Бунечко перебуває у відрядженні», - сказав Федько.

Ситуація з COVID-19 на Житомирщині: що відомо

Відсьогодні, 3 березня, у Житомирській області запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

У зв’язку з цим в області припинено діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс), заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів, не працюють заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах), непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.

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Автор: Марина Чорноштан