Студентів та абітурієнтів закликали сміливо вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року.

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового українського правопису.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, таку заяву зробила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

«Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено.

Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними», - пояснила заступник міністра.

Новий український правопис спробували скасувати: що відомо

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію правопису.

МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Згодом матір учениці 7-го класу однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. У своєму позові вона просила суд визначити постанову уряду протиправною та скасувати її. Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабміну щодо визнання постанови незаконною та її скасування. Позивачем виступила ГО "Правова держава". Пізніше суд об'єднав обидва провадження в одне.

28 січня ОАСК задовольнив позови повністю. В суді заявили, що Кабінет міністрів при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів, тому суд визнав її протиправною та нечинною.

У Мін'юсті заявили, що уряд оскаржуватиме рішення ОАСК.

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Автор: Дмитро Захаров