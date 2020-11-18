Під ялинкою розмістять пеньок площею 100 квадратних метрів.

31-метрова новорічна ялинка на Софіївській площі у Києві обійдеться у 5-7 мільйонів гривень і буде штучною.

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Про це в коментарі УП повідомив засновник проекту FolkUkraine Ігор Добруцький, який два роки займається організацією новорічних святкувань в столиці.

Від живої ялинки відмовилися через численні скарги на ім’я мера Києва з проханням не рубати хвою заради Нового року.

Дерево прикрасять шишками, жолудями, білочками й грибами, а замість зірки повісять капелюх. Усього гілки планують прикрасити понад 1,5 тисячі іграшок і 10 км гірлянд.

Під ялинкою розмістять пеньок площею 100 квадратних метрів. Через карантин у ньому не вдасться облаштувати кафе.

Раніше Добруцький розповів про організацію новорічного містечка у центрі Києва в умовах карантину.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про введення в Україні карантину вихідного дня. Він повинен діяти щосуботи та неділі з 14 по 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендацію уряду пом'якшити карантинні обмеження, що запроваджені у вихідні дні.

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Автор: УНІАН