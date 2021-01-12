Ковзанки продовжать роботу до 20 січня.

У Києві почали демонтувати три головні міські новорічні локації, але встановлені там святкові ялинки залишаться стояти до 14 січня.

Читайте такожЧерез локдаун: у центрі Києва почали демонтаж головної новорічної ялинки країни (відео)Про це в коментарі УНІАН повідомив засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань в Києві Ігор Добруцький.

«Почали демонтаж локацій. Головну новорічну ялинку залишимо до 14 січня. Традиційно до Старого Нового року буде стояти. Так само залишаться ялинки на Контрактовій площі і біля Арки Дружби народів. Залишаться до 14 числа включно», - сказав Добруцький.

За його словами, торговельні будиночки на локаціях розбирають, бо з них виїхали орендарі через початок обмежувальних заходів і порожні вони не відповідають атмосфері і настрою локації, виглядають некрасиво.

«А до ялинки багато людей підходять, тому не виключаємо її», - зауважив Добруцький.

Демонтажні роботи почали від учора і планують завершити їх до найближчих вихідних. «До суботи треба зробити, щоб залишити площу в чистоті та красоті. До суботи постараємось все зробити», - сказав Добруцький.

Як повідомлялось на Facebook-сторінці проекту Folk Ukraine 5 січня, відповідно до ухваленої урядом постанови про локдаун через пандемію коронавірусу, з 8 січня новорічні локації проекту припиняють свою роботу.

Своєю чергою, в Київській міській держадміністрації повідомили, що новорічні міські ковзанки працюватимуть до 20 січня.

Новорічні локації у Києві

Цього року в столиці було організовано три головні новорічні локації з ялинками. Перша локація – на Софійській площі: ялинка 31 метр і тематика – «Чарівний ліс». Вперше організовано «Головну ялинку міста Києва» біля Арки Дружби народів. Там встановили ялинку висотою 20 метрів, тематика – «Кришталевий палац». Третя ялинка була встановлена на Подолі – 18 метрів, тематика «Петриківський розпис».

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Автор: Інна Андаліцька