Кореспондент УНІАН продовжує "інспекцію" цін у їдальні Верховної Ради. Цього разу він вирішив покуштувати не найбільш бюджетний обід у цьому закладі.
Читайте такожЖурналістів до їдальні Верховної Ради пускатимуть за спецкартками (фото)Розповідаємо, скільки коштує така трапеза в стінах парламенту. Одразу відзначимо, що чек неприємно здивував, враховуючи, що йдеться про їдальню, хоч і в приміщенні ВР.
Отже, наш "обід по-багатому":
- борщ - 51 грн;
- шашлик з філе сьомги - 133 грн;
- квасоля зелена - 43 грн;
- лимонний тарт - 48 грн;
- картопля - 26 грн;
- котлета по-київськи - 58 грн;
- сік - 14 грн;
- салат "Царський" із сьомгою - 90 грн.
За це все довелося заплатити 466 грн. Пізніше чашка кави обійшлася ще у 24 грн. Разом - 490 грн.
Раніше кореспондент УНІАН показав, чим годуватимуть народних обранців. Найдорожчі позиції в меню ВР - рибні страви, такі як філе сьомги й філе сьомги гриль (174 і 182 грн відповідно), тартар із сьомгою й авокадо (241 грн).
Поласувати окрошкою в їдальні Ради коштує 59 гривень, борщем - 51 гривню. За другі страви потрібно віддати від 39 до 216 грн. Гарніри (пюре, каша гречана, рис варений) обійдуться до 44 грн.
Солодощі тут теж недорогі, найбільше доведеться віддати за десерт "Білосніжка і сім гномів" у стаканчику - 63 грн.