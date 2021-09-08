Як і в інших закладах столиці, ціни на рибні страви зависокі.

Кореспондент УНІАН продовжує "інспекцію" цін у їдальні Верховної Ради. Цього разу він вирішив покуштувати не найбільш бюджетний обід у цьому закладі.

Читайте такожЖурналістів до їдальні Верховної Ради пускатимуть за спецкартками (фото)Розповідаємо, скільки коштує така трапеза в стінах парламенту. Одразу відзначимо, що чек неприємно здивував, враховуючи, що йдеться про їдальню, хоч і в приміщенні ВР.

Отже, наш "обід по-багатому":

борщ - 51 грн;

шашлик з філе сьомги - 133 грн;

квасоля зелена - 43 грн;

лимонний тарт - 48 грн;

картопля - 26 грн;

котлета по-київськи - 58 грн;

сік - 14 грн;

салат "Царський" із сьомгою - 90 грн.

За це все довелося заплатити 466 грн. Пізніше чашка кави обійшлася ще у 24 грн. Разом - 490 грн.

Раніше кореспондент УНІАН показав, чим годуватимуть народних обранців. Найдорожчі позиції в меню ВР - рибні страви, такі як філе сьомги й філе сьомги гриль (174 і 182 грн відповідно), тартар із сьомгою й авокадо (241 грн).

Поласувати окрошкою в їдальні Ради коштує 59 гривень, борщем - 51 гривню. За другі страви потрібно віддати від 39 до 216 грн. Гарніри (пюре, каша гречана, рис варений) обійдуться до 44 грн.

Солодощі тут теж недорогі, найбільше доведеться віддати за десерт "Білосніжка і сім гномів" у стаканчику - 63 грн.

Автор: Ольга Робейко