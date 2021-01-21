Голова української делегації наголосив: "Питання повернення громадян - це питання не Медведчука, це питання України".

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що приватна PR-акція кума Путіна Віктора Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.

Про це він сказав в ефірі "5-го каналу".

Голова української делегації наголосив: "Питання повернення громадян - це питання не Медведчука, це питання України".

"Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави. А якщо вона береться за це або це підтримується Росією - то це означає тільки одне - зробити навколо конкретної людини піар для того, щоби підняти, так би мовити, її авторитет", - заявив Кравчук.

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Водночас Кравчук сказав, що цього разу вдалося перешкодити Медведчуку.

"Це питання вже зупинилося, дуже просто. Той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає чогось, чи там пального, чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить в літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені в реєстр відповідний? Це ж не просто подорож на конях", - заявив Кравчук.

"Дорога дуже далека і при цьому міждержавна. Спочатку вони летять з Донецька в Ростов-на-Дону, потім з Ростова-на-Дону в Мінськ, а потім з Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може", - сказав Кравчук.

Як Медведчук хотів пропіаритися на українських полонених

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас в МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

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Автор: Віталій Саєнко