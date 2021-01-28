Гостя каналу образливо та провокаційно висловилась про військових ЗСУ, йдеться в повідомленні Нацради.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, розглянувши звернення Служби безпеки України, сьогодні призначила позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «Наш 365» (супутниковий телеканал «Наш»).

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Як повідомляється на сайті Нацради, рішення прийнято через трансляцію 15 січня в передачі «Марафон» інтерв’ю з Оленою Бондаренко.

«Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті», - зазначили в Нацраді.

Як повідомляється, в передачі обговорювали ситуацію на сході України і гостя програми висловилася про військових Збройних сил України. Її слова були провокаційними, образливими і дискримінаційними. Також Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань.

«Працівники телеканалу не намагалися збалансувати однобічність і упередженість висловленої позиції, телерадіоорганізація не надала альтернативної точки зору з питання, яке є актуальним і чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була», - зазначається в повідомленні.

Перевірка телеканалу буде проведена в період з 12 по 25 лютого. Вона стосуватиметься дотримання ТОВ «Наш 365» вимог абзацу 4 ч. 2 ст. 6, пунктів а) та в) ч. 1 ст. 59 закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також ч. 1 ст. 28 закону України «Про інформацію».

Хто така Олена Бондаренко

Олена Бондаренко - народний депутат україни 5, 6 та 7 скликань, екс-член "Партії регіонів". Дотримується проросійських поглядів, заперечує участь РФ у війні на Донбасі.

20 лютого 2014 року в інтерв'ю німецькому виданню «Spiegel Online» називала дії міліції щодо Євромайдану "недостатньо жорсткими",

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Автор: Інна Андаліцька