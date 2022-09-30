Зранку Росія завдала ракетних ударів по колоні цивільних на виїзді із Запоріжжя на окуповану територію, відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений термін.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк", - зазначив він.

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Гайдай закликав громадян, які втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі або хочуть дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертатися до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.

Обстріл гумконвоя у Запоріжжі

Російські війська зранку 30 вересня вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя.

Як повідомив повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За попередніми даними, унаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони на околиці Запоріжжя 23 людини загинули, 28 - отримали поранення. Усі - цивільні, повідомив голова ОВА Старух.

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