Україна вже давно повинна була зважитися на такий крок, переконаний депутат.

Депутат Одеської міськради від партії "Євросолідарність" Андрій Вагапов пропонує запровадити в Україні так звані "сірі" паспорти (паспорти негромадян).

Про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу.

"Іноді слід ухвалювати непопулярні рішення, які б принесли користь і результат", – зазначив Вагапов.

На зауваження ведучої, що, мовляв, "половину Бессарабії", яка нібито підтримує Росію, треба вивезти у РФ, депутат відповів: "Вивозити не треба, треба просто запровадити паспорт негромадянина України".

Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають "сірі паспорти" з певними обмеженнями у правах. Наприклад, такі люди не можуть голосувати на виборах.

"Ми вже давно повинні були зробити відповідний крок насправді", – зауважив Вагапов.

Сірий паспорт: досвід Естонії

Особи з невизначеним громадянством в Естонії або сіропаспортники – тип осіб без громадянства в Естонії, які не мають естонського громадянства і разом з тим якогось іншого, зазвичай громадянства Російської Федерації як правонаступниці Радянського союзу.

Статус таких людей регулюється "Законом про іноземців". Більшість осіб з невизначеним громадянством є колишніми громадянами СРСР, які на момен відновлення незалежності країни мешкали на території Естонії, але не отримали естонського громадянства.

Станом на початок 2020 року в Естонії проживало 71051 особа із невизначеним громадянством, хоч їхня кількість постійно змінюється. Кількість осіб без громадянства в Естонії зменшується через набуття естонського громадянства, або через набуття громадянства іншої країни, а також унаслідок природної смертності.

Раніше депутатка від "Слуги народу" Єлізавета Богуцька зареєструвала законопроект про кримінальну відповідальність за наругу з державної мови.

Тоді нардепка зауважила про випадки публічної наруги з державної мови й з боку громадян України, "що є ще більш небезпечним явищем враховуючи можливість для таких громадян обіймати державні посади чи посади в органах місцевого самоврядування та розповсюджувати свій негативний вплив".

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Автор: Яна Ставська