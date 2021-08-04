Активісти закликали Раду національної безпеки і оборони та Службу безпеки не імітувати боротьбу з ворогами України.

Близько 100 осіб у центрі Києва вимагали заборонити діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" і відправити народного депутата Віктора Медведчука за грати.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбувалася навпроти будівлі за адресою: вулиця Велика Васильківська, 23б.

Учасники акції, які представились учасниками бойових дій і представниками молоді, заявили, що у цій будівлі розміщується офіс партії "Опозиційна платформа - За життя".

За акцією спостерігала незначна кількість співробітників Національної поліції.

Читайте такожПроект "Промінь": СБУ повідомила про підготовку Медведчуком мережі російського впливу в УкраїніАктивісти закликали українську владу, в тому числі Раду національної безпеки і оборони та Службу безпеки України, не імітувати боротьбу з ворогами України, і зокрема народним депутатом Віктором Медведчуком і "ОПЗЖ".

Зокрема, вони виголошували гасло "Медведчука за грати" і "Геть кремлівських холуїв". Також учасники акції вимагали заборонити партію "ОПЗЖ" і припинити діяльність усіх її сателітів.

Крім того, мітингувальники вимагали відправити за грати народних депутатів Іллю Киву, Вадима Рабиновича і Вадима Новинського.

Окрім того, активісти заявили, що виступають проти п'ятої колони, яка фінансується Московією, і зокрема ФСБ, а також, як вони стверджували, народним депутатом Вадимом Столаром.

У зв'язку з цим вони виголошували гасло: "Столар - гаманець ОПЗЖ" та "Вадим Столар - агент Кремля".

Читайте такожНайманця Киви підозрюють у побитті й стеженні за людьми з проукраїнською позицією – СБУУчасники акції закликали РНБО звернути увагу на діяльність Столара.

Також активісти заявили, що їхня акція безстрокова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Пізніше суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ".

9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

30 липня Апеляційний суд залишив народного депутата Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Автор: Віталій Саєнко