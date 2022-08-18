"Роботу" у нібито масажному салоні пропонують неповнолітнім дівчатам-абітурієнткам.

Російські окупанти та їхні ставленики відкрили бордель у фейковому університеті захопленого Мелітополя та вербують на "роботу" дівчат-абітурієнток.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

У розпорядженні журналістів з'явилося відео бесіди абітурієнтки та "проректора" Віктора Супруна. Під час розмови дівчина зауважує, що хотіла б стати педагогом та працювати з дітьми, але ставленик окупантів заявляє, що на одне "державне місце" у фейковому вузі нібито претендують троє людей.

Чоловік пропонує дівчині дві альтернативи - навчання за контрактом, або робота у борделі, який замаскували під "масажний салон". За його словами, клієнти у "салоні масажу та солярію" постійні, роботи не багато, навичок не потрібно, усього навчають у процесі роботи. За згоду працювати там він пообіцяв посприяти безкоштовному навчанню дівчини.

Натомість абітурієнтка зазначила, що пропозицію необхідно обдумати. Відповідь "проректора" не влаштувала, тому він вдався до тиску.

"Вже нема часу думати. Охочих дуже багато", - заявив колаборант.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів.

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