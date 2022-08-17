Наразі інформації про втрати ворога немає.

Сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильний вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів", - написав він.

При цьому Федоров зазначив, що потрібно почекати на подробиці щодо втрат серед ворога.

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