Ворог погрожує призивати підлітків до ворожих збройних сил.

Ворог почав тотальні репресії проти цивільного населення тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог проводить тотальні репресії щодо цивільного населення. Вони почали відбирати автівки юридичних осіб на блок-постах, оголошуючи про їх націоналізацію… Викрадення людей продовжуються, і за останній тиждень в полон забрали 10 людей. У людей починають забирають їхній бізнес… це пояснюють якоюсь націоналізацією", - сказав Федоров.

Він зазначив, що репресії стосуються і дітей.

"Ворог об’єднав всі наші профтехзаклади і сказав, що з чотирьох закладів тепер буде один. І тих підлітків, які не хочуть йти навчатися до цього навчального закладу, окупанти обіцяють призивати до ворожих збройних сил", - зазначив Федоров.

Мер також повідомив, що останні два тижні є пекельними для ворогів на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району: щодня лунають вибухи в місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів.

"Вчора в Мелітополі пролунав гучний вибух, після якого було повністю заблоковано виїзд з міста. Вибух пролунав поблизу рашистської комендатури, одразу вони перекрили весь квартал, і сьогодні ми не можемо чітко сказати, скільки є вбитих і поранених ворогів. А ще вчора пролунав гучний вибух в Кирилівці, за неофіційними даними, це був склад боєприпасів, який розташовувався на узбережжі Азовського моря", - розповів Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня сильний вибух пролунав в центрі Мелітополя, де розміщена одна з комендатур окупантів.

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