На сьогодні статус воєнного злочинця тільки за подіями на Донбасі можуть отримати понад сотні людей.

Під час окупації Криму понад 20 тисяч українських правоохоронців зрадили Україну і перейшли на бік окупантів.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, пише ZN.UA.

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На сьогодні статус воєнного злочинця тільки за подіями на Донбасі можуть отримати понад сотні людей.

«Це ті люди, проти яких ведуться розслідування, частина вже має обґрунтовані підозри. Цього року тільки на рівні Департаменту прокурори оголосили підозру 54 особам у вчиненні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту», – пояснив Мамедов.

Підозрюваними є як учасники незаконних формувань, так і працівники російських спецслужб. Ще близько 230 осіб — це люди, які скоїли тяжкий злочин, — розв'язання та ведення агресивної війни.

У суди вже передали 143 справи за якими 148 обвинувачених.

«Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією», – зазначив заступник генпрокурора.

Окупація Криму: що відомо

Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

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Автор: УНІАН