Відзначається, що насильницькі зникнення вчинялися здебільшого в формі викрадення; серед жертв – 39 чоловіків і 4 жінки.

З початку окупації Криму у 2014 році задокументовано 43 випадки насильницького зникнення.

Про це свідчать дані ООН.

Відзначається, що насильницькі зникнення вчинялися здебільшого в формі викрадення; серед жертв – 39 чоловіків і 4 жінки.

Перший задокументований випадок мав місце 3 березня 2014 року, а останній 23 травня 2018 року.

З 43 жертв насильницького зникнення, за даними ООН, 11 осіб (усі – чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою.

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«Насильницькі зникнення вчинялися, ймовірно, озброєними групами, такими як самооборона Криму і козацькі групи; представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; іншими правоохоронними органами, зокрема поліцією Криму», - йдеться у звіті.

В ООН кажуть, що викрадачі застосовували катування, аби змусити жертв дати показання проти самих себе або свідчити проти інших, а також у якості помсти за їхню політичну позицію або зв'язок з політичними організаціями.

«Жодна особа не була притягнута до відповідальності у зв'язку з будь-якими з насильницьких зникнень, а також за випадки катувань і жорстокого поводження», - наголошують в ООН.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автор: Денис Прядко