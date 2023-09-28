У місті встановлюють вишки зв'язку, щоб прослуховувати телефонні розмови та блокувати зв'язок.

В окупованому Мелітополі росіяни розставляють по місту нові вишки. Це робиться для того, щоб нібито "поліпшити якість зв'язку". Насправді ж так загарбники прослуховують телефонні розмови. Крім того, за допомогою цього обладнання вони вимикають зв'язок, коли через місто перекидають техніку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"В одному з мікрорайонів росіяни влаштовують якийсь "офіс зв'язку" з електронним обладнанням. Працюватимуть немісцеві, щоб не було витоку інформації", - заявив Федоров.

Він переконаний, що загарбники сподіваються таким чином взяти Мелітополь під повний контроль.

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"Проте марно - мешканці "большого брата" давно не бояться", - резюмував міський голова.

Також Федоров розповів, що росіяни продовжують готувати мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Раніше там підприємствам наказали скласти мобілізаційні списки співробітників, а тепер вимагають їх подати у військкомати.

Ситуація на південному фронті

Українські військові прорвали лінію оборони окупантів у зоні Роботине-Вербове. ЗСУ вибили загарбників з їхніх окопів завдовжки в один кілометр на захід від Вербового.

Водночас на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон росіян. Окупанти розташувалися з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине.

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