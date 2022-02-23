Це стосується КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

Російські окупанти в Криму обмежили виїзд та в'їзд громадян з півострова на підконтрольну територію. Це стосується КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, протягом останніх двох годин окупанти не пропустили до Криму близько пів сотні українців. Водночас людей з російськими паспортами пропускають безперешкодно.

"Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Натомість українські прикордонники наголошують, що зі сторони материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що дії окупантів порушують Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному хто законно перебуває в Криму право на вільне пересування та забороняє позбавляти громадян України на в’їзд на територію власної держави.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупантами прав громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають.

Окупація Криму Росією: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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