Примусове переміщення або депортація на територію окупанта є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

Фільтраційні операції на окупованих територіях України контролюють чиновники з адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час виступу на засіданні Ради Безпеки.

Вона зазначила, що російські чиновники також надають списки українців, які підлягають фільтрації, і отримують звіти про масштаби та хід операцій.

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"Оцінки з різних джерел, включаючи російський уряд, вказують на те, що російська влада допитувала, затримувала, примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України з їхніх домівок до Росії – часто до ізольованих регіонів на Далекому Сході", - сказала Томас-Грінфілд.

Також вона повідомила, що під фільтрацію потрапили й тисячі дітей, деяких із них розлучили зі своїми родинами та забрали з дитячих будинків, передавши на усиновлення в Росії. "У США є інформація, що лише протягом липня понад 1800 дітей було перевезено з окупованих регіонів України до Росії", - сказала постпред США.

Вона нагадала, що примусове переміщення або депортація осіб з окупованих територій на територію окупанта є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

За словами Томас-Гірнфілд, причиною таких дій Росії є підготовка до спроби анексії захоплених українських територій.

"Мета – силою змінити настрої (людей на окупованих територіях, - УНІАН). Щоб створити шахрайський вигляд легітимності російської окупації та можливої ​​ймовірної анексії ще більшої території України. Ці спроби сфабрикувати факти на місцях є предикатом фіктивних референдумів. Це частина російської гри в Україні, про яку ми попереджали членів Ради ще з початку війни", - зазначила Томас-Грінфілд.

Постпред США попередила, що спробами провести референдуми в Херсонській, Запорізькій та інших областях України Росія намагатиметься створити фальшиву видимість законності своєї агресії та громадської підтримки.

"Звичайно, ми ніколи не визнаємо жодних спроб Росії силою змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винних у цих злочинах. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота – міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН. Ми знаємо, що на все це скаже Росія. Вони будуть заперечувати, заперечувати, заперечувати. Але є простий спосіб дізнатися, чи це правда. Впустіть ООН. Надайте незалежним спостерігачам доступ. Надати доступ неурядовим організаціям. Дозволити гуманітарний доступ. Нехай світ побачить, що відбувається", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що поки Росія не надасть такий доступ, нам доведеться покладатися на накопичені докази та сміливі свідчення тих, хто вижив.

"Картина, яку вони малюють, викликає жах. Колеги, настане день, коли ми зберемося на цій Раді, щоб засудити спроби Російської Федерації анексувати більшу частину території України. І я прошу вас запам’ятати те, що ви тут сьогодні чули. Ніхто. Ніхто не зможе сказати, що їх не попереджали", - підсумувала представник США на засіданні РБ ООН.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки ідентифікували щонайменше 20 фільтраційних таборів на тимчасово окупованих Росією територіях України. Їх використовують для утримання, допитів та сортування військовополонених та цивільних.

Дослідження Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США показало, що Росія та окупаційна влада "ЛДНР" створила "систему фільтрації" для сортування людей у районах, що знаходяться під російською окупацією, що є "надзвичайною ситуацією з правами людини".

Тим часом, у доповіді організації Human Rights Watch повідомляється, що російські сили насильно вивозять українців в Російську Федерацію або на окуповані території України.

Також HRW зазначає, що тисячі громадян України піддалися фільтрації. У жителів Маріуполя збирали біометричні дані, в тому числі відбитки пальців, знімки обличчя, оглядали особисті речі і розпитували про їхні політичні погляди. В організації підкреслюють, що процес фільтрації носить каральний і образливий характер, не має юридичної основи і порушує право на недоторканність приватного життя.

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