Балицького або чекає український суд, який винесе рішення за статтею про зраду Батьківщині, або російські спецслужби.

Гауляйтера Мелітополя Євгена Балицького після втечі до Криму повернули назад під конвоєм.

Про це в ефірі FREEDOM розповів міський голова Іван Федоров.

"Після його від'їзду його повернули під конвоєм на 1 вересня, щоб він показався, що живий-здоровий. Після цього він знову зник. На сьогодні його місцеперебування у Мелітополі не помічено, він давно просився керувати на віддаленому", - сказав Федоров. Відео дня

Мер додав, що "у будь-який зручний момент під конвоєм його привезуть і показуватимуть": "Це точно не людина, яка ухвалює які-небудь рішення. Це просто обличчя, яким торгують вороги".

Федоров зазначив, що Балицького або чекає український суд, який винесе рішення за статтею про зраду Батьківщини, або російські спецслужби. На думку Федорова, ФСБ пізніше обов'язково ліквідує гауляйтера як використаного.

Наразі почастішали дзвінки від колаборантів, долучених до "виборчкому" щодо проведення псевдореферендуму. Зрадники переживають за власні життя і просять передати партизанам, що вони більше не будуть співпрацювати з окупантами, додав Федоров.

Як писав УНІАН, колаборант Євген Балицький 31 серпня сам заявив, що нібито працюватиме в Криму. Він послався на сімейні обставини і пообіцяв, що підготовка до псевдореферендуму в регіоні триває.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. За минулу добу ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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