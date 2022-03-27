Перша леді зауважила, що від початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, які вже не знають, що таке мир.

Сьогодні, 27 березня, у Великій Британії відзначають День матері.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла в колонці для британського видання Daily Mail, що зараз в умовах війни в Україні, яку розв'язала Росія, відчуває українська мати.

"Мене недавно запитали, чи плачу я під час війни? Так плачу. Коли бачу, наприклад, могилу на подвір’ї звичайного житлового комплексу. На ній – саморобна табличка: "Мама… Син…" і дати життя. Так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі, Гостомелі", - зазначила Зеленська.

Дружина президента пригадала, що ще на початку війни зверталася до російських матерів: як їм те, що їхні сини вбивають українських дітей?

"Але поки що звідти – мовчання. Залякані чи байдужі? Не хочу навіть уявляти, бо невідомо, що гірше…", - висловилася вона.

Перша леді зауважила, що від початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, які вже не знають, що таке мир. І замість мирного неба, за її словами, вони бачать бетонну стелю темного підвалу.

"Прошу пам’ятати і повторювати цю страшну істину: російські загарбники вбивають українських дітей. Розкажіть це російським мамам, щоб вони знали, що саме відправляють робити їхніх синів в Україну. Покажіть ці обличчя російським жінкам і нагадайте їм, що їхні чоловіки, брати, співвітчизники вбивають українських дітей — таких же, як у них. Нагадайте їм, що мовчання робить їх співучасниками цих смертей", - підсумувала вона.

Зазначимо, Daily Mail – щоденна британська газета, аудиторія її недільного випуску – 2,5 млн читачів.

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