Більшість вірян перебували всередині храму без захисних масок. Про дотримання дистанції навіть не мовилося.

До Харкова, який лише нещодавно покинув "червону зону" карантину, з візитом прибув предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Він влаштував літургію з порушенням усіх карантинних норм.

Читайте такожТримає у страху все село: мати-вбивця доньки у Харкові погрожує повернутися додому

Як повідомляє "Суспільне", дійство відбулося у Благовіщенському кафедральному соборі. Більшість вірян перебували всередині храму без захисних масок. Про дотримання дистанції навіть не мовилося.

Предстоятель УПЦ прибув до Харкова вранці 15 травня, повідомили у Харківській міськраді.

З прямої трансляції заходу на каналі TriolanLive в YouTube видно, як щільно один до одного стоять люди у приміщенні. Майже усі — без захисних масок, у тому числі священнослужителі. У соборі багато літніх людей, діти.

Зазначимо, що у літургії взяли участь і 57-річний політик Вадим Новинський, а також секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Під час літургії предстоятель УПЦ Онуфрій вручив митрополиту Харківському і Богодухівському Онуфрію церковну нагороду до 50-річчя, яку не зміг передати рік тому.

"Виконати той борг, який я мав виконати рік тому, але епідемії завадили", — пояснив предстоятель УПЦ Онуфрій.

Харківський митрополит Онуфрій теж згадав епідемію у своєму слові.

"І сьогодні, правлячи божественну літургію, ми чули, як ви молитеся за наш народ, за нашу церкву, за Україну, за тих, хто хворіє такою страшною хворобою не тільки в Україні, але й увесь світ", — сказав митрополит Харківський і Богодухівський.

Після літургії у сквері поруч з собором було заплановане освячення пам'ятника митрополиту Никодиму і презентація книги "Історія Харківської єпархії" (новітнього періоду) в церковно-історичному музеї Харківської єпархії.

Як повідомили прес-службі поліції Харківщини, біля храму чергували приблизно 150 поліцейських. Наразі невідомо, чи склали правоохоронці бодай 1 протокол. Однак на оприлюднених кадрах видно, що поліція не намагалася вивести людей або зробити зауваження тим, хто порушує дистанцію.

Після завершення літургії речниця поліції Харківщина Ганна Третьякова повідомила, що інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень.

Коронавірус у Харкові: що відомо

Харків перебував у "червоній зоні" карантину 25 днів. Епідеміологічна ситуація дещо покращилася лише 6 травня. Саме тоді область стала "жовтою".

Водночас у регіоні заборонені масові заходи, зокрема й релігійні, за участю більш як 1 особи на 4 квадратний метр площі будівлі або території або наповненістю залів понад 50% місць.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу коронавірус у Харкові діагностували у 630 людей. Загалом від початку пандемії недугу підхопили 143 045 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко