Операція 'Карфаген': правоохоронцям платили за роботу шахрайських колцентрів, - НАБУ

Йдеться про чинних високопосадовців СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Викрито злочинну організацію, яка давала хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів. Як повідомляє у своєму Telegram-каналі Національне антикорупційне бюро України, це відбулося в межах операції "Карфаген".

"НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища. Деталі у НАБУ пообіцяли надати згодом.

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Оновлено об 11:18. Водночас Telegram-канал Ukraine context, який вважається наближеним до голови Офісу президента Кирила Буданова, зазначає, що згідно з їхньою інформацією, обшуки НАБУ проходять в одному з елітних котеджних містечок у Київській області.

А саме в будинку, де проживає Сергій Дука, генерал-майор, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

"Його підозрюють у причетності до підкупу високопосадовців правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обшуки проходять у низки інших чиновників, які обіймають керівні посади в силових структурах.

Операція "Карфаген"

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген". Під час неї правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів ОГП.

Слідчі вказали, що до угруповання, сформованого в середині 2025 року, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця ОГП особи.

Основним напрямом діяльності угруповання було отримання хабарів за невтручання в роботу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців.

15 вересня з посади генпрокурора звільнили Руслана Кравченка. Раніше, у ніч проти 14 вересня, він виїхав за кордон нібито у відрядження, але так і не повернуся.

2 листопада Антон Ковальський, виконувач обов’язків генпрокурора, керівник Хмельницької обласної прокуратури, зокрема, заявив, що Кравченко самостійно видав наказ про власне ж відрядження за кордон і підписав його, поставивши печатку.

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