В Одесі під кінець літнього сезону відкрили ще сім пляжів

Тепер у місті безпечними для відвідування вважаються 47 ділянок.

В Одесі погодили відкриття ще семи безпечних пляжів для відпочивальників. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Погодили відкриття ще семи пляжних ділянок для оздоровлення в Одесі", - зазначив він.

За інформацією посадовця, відтепер на Одещині доступно 48 безпечних для відвідування ділянок, з них – 47 в Одесі та одна – у Чорноморську.

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Згідно з переліком, опублікованим на сайті ОВА, список доповнили ділянками на пляжах "Відрада", "Ланжерон", "Аркадія", "Золотий берег", а також двома ділянками на пляжі "Курортний".

Кіпер підкреслив, що безпека на пляжах залишається головним пріоритетом. Він закликав тих, хто перебуває на узбережжі, обовʼязково дотримуватись правил безпеки та негайно прямувати до укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Курортний сезон в Одесі: як він проходить цьогоріч

Ще в травні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв, що в Одесі та області влітку цього року очікується збільшення кількості чорноморських пляжів, які будуть офіційно відкриті для відпочинку. Дозвіл на це надаватимуть лише після ретельної перевірки на безпеку, відповідність санітарним нормам та наявність укриттів поруч.

Варто зазначити, що курортний сезон цьогоріч триває на фоні посилення ворожих атак на Одещину, зокрема, на припортову інфраструктуру. За словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, пропри те, що є низка пляжів, які отримали офіційний дозвіл на відкриття, це не гарантує 100-відсоткову безпеку.

Часто люди ігнорують сигнали повітряної тривоги і продовжують перебувати на пляжах. Такі дії можуть призводити й до смертельних випадків. Зокрема, 23 червня під час дронової атаки на одному з центральних пляжів Одеси загинула 26-річна відпочивальниця. Також було поранено чоловіка.

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