Частина абітурієнтів, імовірно, вступила до вишів за кордоном.

Цього року від бюджетного місця в українських закладах освіти відмовилися 6,3 тисячі абітурієнтів. Таку інформацію навів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

В інтервʼю виданню "Дзеркало тижня" він наголосив, що майже 80% абітурієнтів, які відмовилися від бюджетного місця, вступили до українських університетів на контракт. Дехто скористався державним грантом.

"За уточненими даними, абітурієнтів, яким було запропоновано бюджетне місце і які від нього відмовилися, цього року було 6284. З них 4842 (77%) вступили до українських університетів (приватних чи державних) на контракт. Серед таких вступників достатня кількість скористалася державним грантом, аби вступити справді туди, куди хотіла, а не туди, де було бюджетне місце", – розповів заступник міністра. Відео дня

За словами Винницького, ще 1442 абітурієнти з цього числа відмовився від бюджетного місця, але при цьому не вступали до закладів вищої освіти в Україні. Імовірно, ці вступники вчитимуться за кордоном.

"Сумно, адже це реальні втрати для нашої країни. Але я вважаю, що в умовах війни це дуже маленька цифра – йдеться про менш як 1% від усіх тих, хто вступив цього року, й приблизно 2% від тих, кому було запропоновано бюджетне місце. Будь-яка втрата топових абітурієнтів – це погано", – додав він.

При цьому чиновник зауважив, що цього року було "дуже мало топових вступників обрали закордонні університети". Це, за його словами, є свідченням привабливості вищої освіти в Україні, її конкурентоспроможності, а також говорить про патріотизм української молоді.

Освіта в Україні: важливі новини

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка в вручення їх у школах. Натомість закладам освіти пропонується самостійно відзначати найкращих учнів.

Нещодавно також стало відомо, що в Україні відклали підвищення зарплат вчителям. Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, під час війни бюджет витрачається переважно на оборону.

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