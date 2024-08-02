Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, під час війни бюджет витрачається переважно на оборону.

В Україні вчителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати через складну ситуацію в державному бюджеті.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, пише Укрінформ. "Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", - сказав Лісовий.

Він зауважив, що на сьогодні понад 70% держбюджету витрачається на оборону, але коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати цю концепцію у першу чергу.

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"Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога - і переводимо освіту в пріоритет №1", - сказав міністр.

Фінансова допомога Україні

У лютому прес-служба Міністерства фінансів інформувала, що Україна отримала на безповоротній основі фінансову допомогу у розмірі $760 млн від урядів Японії та Норвегії ($465 млн та $295 млн відповідно). Зазначалось, що кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам ДСНС та оплату праці педагогів.

У 2023 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плановий перегляд розміру зарплати для вчителів у 2024 році. Його планували у два етапи, у рамках зростання мінімальної зарплати: з 1 січня – підвищення на 10% (до 3 195 грн); з 1 квітня – додаткове підвищення на 12% (до 3 600 грн). Однак підвищення так і не зробили.

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