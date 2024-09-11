Натомість школам пропонується самостійно відзначати найкращих учнів.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка в вручення їх у школах.

Про це повідомила секретарка Комітету, народна депутатка від фракції "Голос" Наталя Піпа на сторінці у Facebook. "За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви та зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни… Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах…", – написала вона.

Нардепка додала, що це дозволить зекономити гроші з державного бюджету. Натомість школи можуть самостійно відзначати найкращих учнів власними відзнаками.

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"Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі. І більше мільйона гривень на срібні", - деталізувала Піпа.

Освіта в Україні

Раніше стало відомо, що в українських школах з'явиться новий предмет – "Уроки щастя". Він стане аналогом американського курсу із соціально-емоційного навчання "Well-Being".

Зокрема, під час таких уроків дітей будуть навчати будувати стосунки з людьми, любити, співчувати, жити гідно та бути вільним. Крім того, під час "Уроків щастя" дітей вчитимуть емоційним компетентностям - важливості емпатії, емоційного інтелекту.

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