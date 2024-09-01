Оксен Лісовий зазначив, що страх перед мобілізацією не головна проблема, але на цьому грає ворог.

Ситуація з абітурієнтами в Україні в майбутньому погіршуватиметься. Майбутні студенти йдуть туди, де привабливо, а не там, де є пільги.

"Зробіть поправку ще й на демографію, на кількість випускників. Але, тим не менш, так, у нас поки що ще йде підйом, тому що далі буде гірше. У нас буде ще й демографічний спад, який поки що ми ще на випускниках/вступниках не відчуваємо. Так, є певний обсяг втрат і, найгірше, є обсяг втрат найбільш здібних молодих людей, найбільш здібних вступників. Безумовно, кожна країна конкурує за здібну людину і прагне створити для неї відповідні програми. Питання в привабливості нашої вищої освіти. Вони йдуть туди, де привабливо. А не туди, де їм дають пільги", - розповів міністр освіти на науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю ВВС Україна.

При цьому він не вважає, що винна в цьому мобілізація. Як приклад, він навів свого сина, який міг виїхати вчитися за кордон, але відмовився. Водночас міністр зазначив, що є й ті, хто боїться залишатися в Україні, але з цим страхом має працювати школа і батьки.

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"Причини страху полягають у тому, що над цим страхом системно працює противник. З цим страхом не працюють батьки, і з цим страхом недостатньо попрацювала школа, щоб позбутися цього страху", - зазначив Лісовий.

За його словами, у 2014 році він теж боявся війни, але навчальний курс зміг побороти цей страх. Лісовий зазначив, що кожен має розуміти, що це його країна, і він сам вирішує, як вона житиме і розвиватиметься. Він вказав, що для цього необхідно прищепити правильні ціннісні орієнтири.

"Пояснити, чому мати свою країну і захищати свою країну - це твій особистий успіх. Тому що це інструмент твого успіху", - підсумував глава МОН.

Військовий облік абітурієнтів - остання новина

Начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Харківського обласного ЦК і СП Любомир Хомицький повідомив, що абітурієнтів призовного віку не зарахують до навчального закладу без надання військово-облікового документа, але для військовозобов'язаних жінок існують певні нюанси.

За його словами, військовозобов'язані абітурієнти мають розуміти, що один із пунктів для зарахування до навчального закладу чоловіків віком від 18 до 60 років - надання військово-облікового документа.

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