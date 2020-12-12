Сьогодні найбільшу кількість неприбраних ділянок було виявлено у Шевченківському районі (внесено 78 приписів), Солом’янському (внесено 63 приписи) та Дніпровському (внесено 45 приписів).

За 11-12 грудня столичні інспектори благоустрою внесли 1407 приписів та склали 283 протоколи за несвоєчасне прибирання балансової території від ожеледі.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

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Як зауважив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба, столичні інспектори з благоустрою працюють у посиленому режимі. «Незважаючи на вихідний, ми продовжуємо моніторинг вулиць на предмет виявлення неочищених від льоду ділянок. За сьогодні інспектори внесли 407 приписів та склали 133 протоколи», – сказав Кулеба.

Він поінформував, що найбільшу кількість неприбраних ділянок було виявлено у Шевченківському районі (внесено 78 приписів), Солом’янському (внесено 63 приписи) та Дніпровському (внесено 45 приписів). Найбільшу кількість протоколів склали в Оболонському – 18, Подільському – 17, Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах – по 16 протоколів.

У КМДА нагадали, що, відповідно до Правил благоустрою міста Києва, балансоутримувачі, у процесі утримання об’єктів благоустрою, повинні прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

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Автор: Світлана Закелова