У Києві до пізньої ночі ліквідовували наслідки аварії на нещодавно реконструйованому Шулявському шляхопроводі, де вдень попадали стовпи.

Читайте такожУ мережі показали "більш наглядне" відео падіння стовпів на Шулявському мостуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що комунальники вивозили самі стовпи, а також обрізали дроти електромереж.

Як відомо, під час падіння стовпи зачепили кілька автомобілів. При цьому дивом ніхто з водіїв чи пасажирів не отримав травм.

«Виїхала, почула звук, побачила, що на мене летить стовп… Я в той момент встигла витягнути дітей з машини», – розповіла одна з очевидиць аварії.

«Що сталося, незрозуміло. Бачив, як стовпи почали один за одним просто падати переді мною. І я проскочив два, а третій мені вдарив по машині», – поділився киянин, який став свідком подій.

Офіційних версій інциденту поки немає. Стовпи досліджуватимуть експерти-криміналісти.

Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо

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Автор: Катерина Шварц