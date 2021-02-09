У коментарях користувачі розповідають, що і самі ставали в поїздах жертвою комах.

Пасажири поїзда Харків-Трускавець поскаржилися на клопів у вагоні.

Читайте такожУЗ відреагувала на "російський" Крим на своїй мапі

Відповідний допис з'явився в Telegram-каналі «ХС / Харьков». Там же опубліковані фото, на яких імовірно зображені сліди від укусів комах на шкірі.

У коментарях думки з приводу фото розділилися. Деякі користувачі припустили, що сліди на шкірі потерпілого пасажира більше схожі на алергію, ніж на укуси.

Водночас користувачі повідомляють, що самі ставали жертвою клопів у вагонах, або їхали по сусідству з тарганами.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН