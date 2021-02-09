Пасажир УЗ поскаржився на клопів / t.me/h_saltovka
Пасажири поїзда Харків-Трускавець поскаржилися на клопів у вагоні.
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Відповідний допис з'явився в Telegram-каналі «ХС / Харьков». Там же опубліковані фото, на яких імовірно зображені сліди від укусів комах на шкірі.
У коментарях думки з приводу фото розділилися. Деякі користувачі припустили, що сліди на шкірі потерпілого пасажира більше схожі на алергію, ніж на укуси.
Водночас користувачі повідомляють, що самі ставали жертвою клопів у вагонах, або їхали по сусідству з тарганами.
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