Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду.

Пенсіонерам, яким встановлено статус зниклої безвісти особи, припиняється виплата пенсії.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Так, пенсіонери, які отримали статус зниклої безвісти особи, не зможуть отримувати пенсію. Проте людина може поновити виплати, якщо особисто звернеться до ПФУ.

"Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи. Після встановлення пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії призупиняється. Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні до кінця року тричі перерахують пенсії. Перший перерахунок запланований вже на 1 липня.

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