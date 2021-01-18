Депутати пропонують встановити заборону на перенесення вихідних та робочих днів.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України щодо узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів (№4597).

Текст законопроекту опубліковано на сайті парламенту.

Його авторами є низка депутатів від "Слуги народу", зокрема, голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Законопроектом пропонується встановити заборону на перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.

Перенесення робочих днів: які норми хочуть відмінити

Водночас, передбачається вилучити з Кодексу положення про те, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет міністрів не пізніше, ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Також вилучається положення щодо того, що власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації уряду не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

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У той же час, в Кодексі залишається положення, згідно з яким у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У Кодексі визначено такі святкові дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня і 25 грудня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - День захисника України.

один день (неділя) - Пасха (Великдень);

один день (неділя) - Трійця.

Пропонується встановити, що цей закон, у разі його ухвалення, набирає чинності з 1 січня 2022 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Кодексом законів про працю України в нашій державі визначено 11 святкових та неробочих днів. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

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Заборона на перенесення робочих днів: чим її мотивують

Зауважується, що надмірна кількість перенесень робочих днів "негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України у світі".

"Аналіз досвіду країн світу у питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає. Перенесення робочих днів є типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії", - йдеться у тексті.

Крім того, зазначається в пояснювальній записці, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди - двічі на місяць, що є "порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним".

"Водночас, перенесення робочих днів подекуди призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними. Це підтверджується академічними напрацюваннями у сфері психології праці, відповідно до яких порушення ритму праці та відпочинку істотно впливає на працездатність робітника. Враховуючи, що помилки робітника під час праці можуть загрожувати здоров'ю і життю як самого робітника, так й інших людей, вимоги до його працездатності повинні бути достатньо високими", - наголошується в тексті.

Також звертається увага на те, що законопроектом усувається дискримінація між робітниками, яким встановлено 5-денний або 6-денний робочий тиждень.

"Важливо також наголосити, що відповідно до 51 статті Конституції України, сім’я охороняється державою. Якісно проведений час з сім’єю позитивно впливає на її міцність та психологічний стан членів родини. Прийняття рішення про скорочення родинного часу є грубим втручанням в особисте життя людини та домогосподарства", - вважають автори законопроекту.

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Автор: Тетяна Поляковська