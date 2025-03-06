У Мінкульті розповіли про деталі змін та нові вимоги для отримання листа-сприяння.

Максимальний строк перебування митців та медійників за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону.

Уряд змінив порядок перетинання кордону для митців та медійників осіб зі сфери культури та інформаційної сфери.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram, з посиланням на постанову Кабінету міністрів №244 від 4 березня 2025 року, що передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

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Отже, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

листа Мінкультури та стратегічних комунікацій (МКСК) або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

військово-облікового документу з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-облікового документу в електронній формі.

Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено, зазначають у прикордонній службі.

Своєю чергою у МКСК повідомили, що Постановою уряду нині визначені: категорії фахівців, процедура отримання листа-сприяння, перелік документів, строки перебування за кордоном, а також обмеження на співпрацю з особами, які є представниками держави-агресора. Запроваджений розширений перелік органів влади, які уповноважені перевіряти документи, подані інституціями.

Документом передбачені чіткі вимоги відповідності критеріям для отримання листа-сприяння від МКСК. Для юридичних осіб обов’язковою умовою є наявність статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для фізичних осіб – обов’язкова реєстрація суб’єкта як фізичної особи-підприємця та провадження профільної діяльності протягом останніх трьох років.

Максимальний строк перебування митців та медійників за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону. Строк безперервного перебування за кордоном може бути збільшений до 30 календарних днів у разі отримання окремого листа-погодження.

Що відомо про перетин кордону митців і медійників

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України попередили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану буде змінено, аби запобігти зловживанням.

У повідомленні зазначалось, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни. У зв’язку з цим Мінкульт розробив проєкт змін до правил перетинання держкордону, які мають бути погоджені найближчим часом.

Через це з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупинило видачу листів для виїзду зазначеної категорії осіб за межі держкордону.

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