Наразі можна перетинати кордон за наявністю службового відрядження, військово-облікового документа та бронювання.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України припиняє видачу листів сприяння артистам, як виїжджають за кордон. Як пояснив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, Мінкульт хоче унормувати правила перетину кордону, а поки медійники та працівники сфери культури перетинатимуть кордон на загальних умовах – за наявністю певних документів тощо.

Як пояснив Демченко, профільне міністерство зараз розробляє пропозиції, які дозволять прописати правила для вказаної категорії громадян у рамках постанови Уряду №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

"Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією для того, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону. .. Але треба чітко розуміти, що й зараз є представники медійної сфери чи культури, які, до прикладу, заброньовані", - сказав Демченко.

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Речник уточнив, що зараз медійники та представники культури, які мають бронювання, як й представники інших сфер, можуть перетинати кордон за наявністю службового відрядження, військово-облікового документа, бронювання.

"Якщо документи в порядку, звісно, такі особи будуть пропущені на виїзд з України. Якщо представники цих сфер підпадають під іншу умову пропуску – хтось багатодітний, або виключений з військового обліку, це також надає право на перетин кордону", - пояснив представник ДПСУ.

Заборона на виїзд митців з України - що відомо

Як писав УНІАН, Мінкульт позбавить артистів можливості виїжджати за кордон. З 3 березня 2025 року міністерство призупиняє видачу листів для виїзду зазначеної категорії осіб за межі держкордону.

Зазначається, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають змінити, щоб запобігти зловживанням, адже багато людей не повертаються до України.

Як пояснив радник міністра Дмитро Золотухін, тільки за 2024 рік з України з такими листами втекло понад 500 чоловіків.

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