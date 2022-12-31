Цього року в українській столиці "дерусифікували" кілька сотень об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором чи СРСР.
Як йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, було перейменовано 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянським минулим.
Крім цього, в столиці облаштовували бомбосховища в закладах освіти та у комунальних закладах дошкільної освіти для майже 190 тисяч осіб. На сьогодні у шкільних бомбосховищах можна розмістити 152 тисячі осіб.
Перейменування вулиць в столиці
В червні поточного року у мобільному застосунку "Київ Цифровий" було проведено опитування. Мешканці столиці висловили думку з приводу перейменування майже 300 вулиць в Києві, назви яких пов'язані із СРСР та країною-агресором.
На думку громадськості, столичні вулиці повинні мати імена відомих активістів, журналістів, митців, науковців тощо. Зважаючи на результати опитування, столична влада поступово ухвалює рішення про перейменування вулиць.
Зокрема, 8 грудня, депутати столичної міськради ухвалили на засіданні рішення про перейменування у Києві бульвару Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.
А наприкінці листопада Голосіївському районі Києва вулицю Іллі Еренбурга перейменовано на вулицю Лілії Лобанової.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Так хотів Роман Ратушний: на схилах Протасового Яру створять ландшафтний заказник
- У Солом’янському районі Києва перейменували вулицю на честь активіста Романа Ратушного
- В Києві дерусифікували ще 11 вулиць: з’явилася вулиці Гандзюк і бульвар Котляревського
- Київська консерваторія знову відмовилася прибрати ім’я Чайковського з назви