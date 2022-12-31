Загалом планують перейменувати майже 300 вулиць.

Цього року в українській столиці "дерусифікували" кілька сотень об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором чи СРСР.

Як йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, було перейменовано 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянським минулим.

Крім цього, в столиці облаштовували бомбосховища в закладах освіти та у комунальних закладах дошкільної освіти для майже 190 тисяч осіб. На сьогодні у шкільних бомбосховищах можна розмістити 152 тисячі осіб.

Відео дня

Перейменування вулиць в столиці

В червні поточного року у мобільному застосунку "Київ Цифровий" було проведено опитування. Мешканці столиці висловили думку з приводу перейменування майже 300 вулиць в Києві, назви яких пов'язані із СРСР та країною-агресором.

На думку громадськості, столичні вулиці повинні мати імена відомих активістів, журналістів, митців, науковців тощо. Зважаючи на результати опитування, столична влада поступово ухвалює рішення про перейменування вулиць.

Зокрема, 8 грудня, депутати столичної міськради ухвалили на засіданні рішення про перейменування у Києві бульвару Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

А наприкінці листопада Голосіївському районі Києва вулицю Іллі Еренбурга перейменовано на вулицю Лілії Лобанової.

Вас також можуть зацікавити новини: